Ambulatorio Procreazione Medicalmente Assistita, a Biella registrato un +200% dell’attività rispetto al 2023

Presso la S.C Ginecologia e Ostetricia dell’ASL BI è attivo un Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) accreditato a livello regionale, in cui viene offerto un percorso assistenziale completo alle coppie, che vengono accompagnate passo dopo passo dalla diagnosi di infertilità di coppia fino al test di gravidanza positivo.

Nel 2024 il Centro di PMA dell’ASL BI ha registrato un aumento di attività del +200% rispetto al 2023, mantenendo tempi di attesa in linea con gli obiettivi regionali, dato fondamentale che ha portato sempre più coppie provenienti da tutto il territorio piemontese a scegliere il presidio biellese per intraprendere questo percorso. Inoltre, sempre dal 2024 il Centro PMA dell’ASL BI offre assistenza a tutte le coppie che hanno indicazione a sottoporsi a trattamenti di infertilità di II livello, consentendo alle coppie biellesi di non spostarsi quotidianamente per eseguire i monitoraggi ecografici e le stimolazioni ovariche nei centri di riferimento di II livello (ubicati spesso nel Torinese o fuori Regione).

Nel corso del 2024 presso l’ASL BI sono avvenute tre inseminazioni artificiali con esito favorevole, e le donne sono arrivate al parto naturale negli scorsi mesi. Bianca Masturzo ha così commentato questo importante traguardo: “Il nostro Ambulatorio di Procreazione Medicalmente Assistita ha raddoppiato nell’ultimo anno il volume di attività, sia in termini di coppie prese in carico e seguite fino alle procedure di I livello, che di coppie che, seppur candidate alle tecniche di II livello, hanno potuto essere seguite per parte del percorso sempre nel nostro Centro, evitando continui spostamenti sui Centri di II livello, spesso ubicati lontano dal biellese. Questi dati sono il frutto di un enorme lavoro fatto dai Medici dedicati a questa attività e soprattutto della volontà di dare un servizio sempre più completo alle coppie che si rivolgono a noi”.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Cup Regionale al numero 800300500 oppure 01515157601-7602-7603 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10.00 presentando l’impegnativa del Medico Curante per Prima Visita per Procreazione Medicalmente Assistita