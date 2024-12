Supporto ai cittadini, il Comune di Tollegno amplia l’orario di apertura.

Con l’obiettivo di dare un maggior servizio ai cittadini, il Comune di Tollegno amplia l’orario di apertura al pubblico. Allungato fino alle 13.30 di tutti i giorni l’orario di apertura mattutina degli uffici e uniformata al mercoledì l’apertura pomeridiana, mentre resta immutato l’orario di apertura del sabato (dalle 8.30 alle 12.00).

«Ci è sembrato giusto facilitare l’accesso dei cittadini agli uffici comunali, per tentare di conciliare le loro esigenze personali, familiari e professionali con gli orari per il disbrigo di pratiche. Gli uffici avranno tutti lo stesso orario di ricevimento nella mattinata e, per un pomeriggio a settimana, saranno a disposizione in apertura contemporanea. Ringrazio, per questo, tutti i dipendenti comunali per lo spirito collaborativo dimostrato» argomenta il Sindaco Lele Ghisio.

I nuovi orari saranno in vigore a partire dal 2 gennaio 2025.

Di seguito il nuovo orario:

· Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30.

· Al mercoledì anche apertura pomeridiana dalle 15.00 alle 16.00.

· Al sabato dalle 8.30 alle 12.00.

· L’Ufficio Tecnico riserverà il martedì e il giovedì il ricevimento su appuntamento per agevolare i professionisti alla consultazione.