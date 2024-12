Salussola: divieto di utilizzo di fuochi d’artificio, petardi e mortaretti per la tutela di animali e beni

A Salussola dalle 14,00 di oggi 31 dicembre 2024 fino alle ore 24:00 del 6 gennaio 2025 vige il divieto di utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere.

E' quanto è contenuto in un'ordinanza a firma del sindaco Manuela Chioda.

Dietro al divieto temporaneo ci sono una serie di conseguenze negative che si possono determinare anche a carico degli animali d’affezione, nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un’evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l’orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento e/o investimento (quando tali botti non esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d’affezione che selvatici, causandone il ferimento o la morte per ustioni e bruciature);

Non solo: come si legge nell'ordinanza possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare a danno di automobili, cassonetti.