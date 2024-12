Sardegna Isola di poesia. A Biella i versi di Nicola Loi: “Pro bon’aúra/Per buon augurio”

Le festività natalizie, con la loro carica di emozioni, sono occasione di scambi augurali rinnovando buoni auspici tra incanto/disincanto illuminati dal Bambinello che nasce e dell’incipiente tempo alte porte. Accarezzate dalla voce, che si modula in canti di nenia con rimando all’infanzia, anche le parole diventano poesia. Giungono a “Su Nuraghe” di Biella i versi di Nicola Loi di Ortueri, “Pro bon’aúra”/Per buon augurio”.

Poeta familiare nella comunità dei Sardo-Biellesi, apprezzato per la ricca produzione letteraria in Limba e per il ricco ventaglio di fonemi impiegati per esprimere diverse situazioni della vita e dei sentimenti, anche quelli più intimi.

Nell’odierna composizione, augura che “Disparidades de sa ratza pura,/Siant isperdidas cun sas cuntierras./Comente nos at fatu sa natura, /Nos gosamus sos benes, sena gherras”; le “Disparità della razza pura,/Siano disperse con le contese./Come ci ha fatto la natura,/ci godiamo i beni, senza guerre”.

A temi sociali sono riservate le strofe centrali, mentre in apertura descrive “sa niera”, la “neve”, sugli alberi e sulla città, “Sa 'idda”, “lughente che istentale”, “lucente come Venere, astro” che, nelle diverse sue fasi, al mattino si attarda dopo essere apparsa per prima nel cielo della sera, capace, al massimo del suo splendore, di gettare un’ombra percettibile sul paesaggio terrestre.

Al filone classico del poetare alla sarda, “a sa sarda”, sono ascrivibili anche i versi di chiusura, in cui augura che “Custu Nadale chi mudet abberu,/Su tempus in-d-un'era 'e prata e oro”;“Questo Natale che cambi davvero,/il tempo in un'era d'argento e oro”; affinché “De amistade s'intendant sos cantos,/In sa die chi naschet su Messia”; “Di amicizia si sentano i canti,/nel giorno in cui nasce il Messia”.

Nella traduzione di Gabriella Peddes di Tonara, con la revisione di Roberto Perinu, i versi verranno inseriti nell’antologia di testi del Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”, per imparare a leggere e scrivere in lingua materna contemporanea. Incontro mensile transoceanico su piattaforma Google Meet tra il Circolo “Su Nuraghe” di Biella e il Circolo Sardo “Antonio Segni”, di La Plata (Argentina).

Pro bon'aúra

Acanta de sas festas de Nadale,

Est fritu, ma est caente s'aèra.

Sa 'idda est lughente che istentale,

Annotas de sas serras sa niera.

A totu sos amigos e amigas,

Chi siat annu nou pienu 'e paghe.

Chi potat apagare sas fadigas,

Cun cuddu fitianu faghe-faghe.

A sa zente de bona-volontade,

Chi pagadu li siat su suore.

Donzi mamentu in serenidade,

Reconnotu 'e dogn'unu su valore.

Disparidades de sa ratza pura,

Siant isperdidas cun sas cuntierras.

Comente nos at fatu sa natura,

Nos gosamus sos benes, sena gherras.

A totu sos pitzinnos, chi orfànos,

S'agatant culpa de s'idea umana.

Mudet su dolu in tempos galanos,

Siat pro Nadale allegra campana.

Chie no est in bona-salude,

Potat lenire penas e dolores.

Chie no est pius in gioventude,

Siat bestidu in pannos de amore.

A totu sos compares e comares,

In sa familia intrea cun fizolos.

Siant fortes che sos chercos seculares,

Sena fastizos e ne oriolos.

A tie amigu meu pius sintzeru,

Potas aer’ su gosu intro 'e coro.

Custu Nadale chi mudet abberu,

Su tempus in-d-un'era 'e prata e oro.

Faghide bona festa totucantos,

Siat in s'aèra sa bon'armonia.

De amistade s'intendant sos cantos,

In sa die chi naschet su Messia.

Nigolau Loi, Pasca de Nadale 2024

Per buon augurio

Accanto alle feste di Natale,

È freddo, ma è calda l’aria.

La città è lucente come stella,

Osservi dei boschi la neve.

A tutti gli amici e le amiche,

Che sia anno nuovo pieno di pace.

Che possa appagare le fatiche,

Con quel quotidiano affaccendarsi.

Alla gente di buona volontà,

Che pagato le sia il sudore.

Ogni momento in serenità,

Riconosciuto di ciascuno il valore.

Disparità della razza pura,

Siano disperse con le contese.

Come ci ha fatto la natura,

Ci godiamo i beni, senza guerre.

A tutti i bambini, che orfani,

Si trovano in colpa a causa dell'idea umana.

Cambino il dolore in tempi gioiosi,

Sia per Natale allegra campana.

Chi non è in buona salute,

Possa lenire pene e dolori.

Chi non è più in gioventù,

Sia vestito in panni di amore.

A tutti i padrini e madrine,

Nella famiglia intera con figliocci.

Siano forti come le querce secolari,

Senza fastidi e né preoccupazioni.

A te amico mio più sincero,

Possa avere la gioia dentro il cuore.

Questo Natale che cambi davvero,

Il tempo in un'era d'argento e oro.

Fate buona festa tutti quanti,

Sia nell'aria la buona armonia.

Di amicizia si sentano i canti,

Nel giorno in cui nasce il Messia.

Nicola Loi, Natale 2024