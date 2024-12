Biella prima in classifica per ricchezza e consumi: in rete scatta il sarcasmo

Il Sole 24 Ore pubblica sui canali social la classifica della qualità della vita che vede tra i principali beneficiari nella categoria ricchezza e consumi Biella che si assesta in prima posizione e scatta l’hating per la provincia laniera, rea di essere del Nord piena di anziani e di scarsissima qualità.

All’ultimo posto Napoli e qui i campani non ce la lasciano passare liscia. Da noi una pizza costa cinque euro, al Nord venticinque pontificano in rete. Prezzi sicuramente non alla portata di tutti verrebbe da dire, ma posso garantire che da Gigi Apicella una pizza è buona tanto che ha portato in dote alla nostra città un premio proprio per la qualità della pizza. Un paragone scellerato quindi.

Ma il fatto curioso è che su un'oggettiva classifica che non fa altro che fotografare lo stato dell’arte economico e sociale degli italiani si possa scatenare una ridda di commenti e di epiteti non proprio oxfordiani. Di solito lo stereotipo affermava che erano i biellesi a prendersi per i fondelli ora invece veniamo sbeffeggiati da altri e sacri italici furori. “Se hai 80 anni e sei prossimo alla sepoltura Biella è perfetta” recita l’ennesimo sfottò.

Ma visto che proprio nei giorni scorsi sono stati festeggiati a Ponderano due centenari siete proprio sicuro che qui si stia male?? Vi aspettiamo a braccia aperte.