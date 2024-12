Biella, a Palazzo Boglietti l'assemblea dell'Ordine degli Ingegneri

Lo scorso martedì 17 dicembre 2024, presso Palazzo Boglietti, si è tenuta l'assemblea degli iscritti dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella.

L'incontro ha visto la partecipazione di numerosi iscritti, riuniti oltre che per ascoltare il bilancio delle attività del proprio ordine anche per il seminario sull’ingegneria biomedica. Ha aperto i lavori la presidente dell’ordine ing. Anna Porro che ha poi passato la parola al tesoriere ing. Alberto Prospero per esporre il bilancio di previsione 2025.

Dopo avere premiato i senatori dell’ordine e presentato i nuovi iscritti si è tenuto il seminario. La relatrice principale è stata la dott.ssa Francesca Tallia, ingegnere biomedico e ricercatrice presso l'Imperial College di Londra, di origine biellese. La sua presentazione ha offerto una panoramica sulle più recenti innovazioni nel campo dell'ingegneria biomedica, con particolare attenzione allo sviluppo di materiali avanzati per la medicina rigenerativa.

Al termine dell'assemblea, si è svolta una tavola rotonda moderata dal prof. Guido Saracco, Ex-Rettore del Politecnico di Torino. Alla discussione hanno partecipato anche la prof.ssa Cristina Balagna, docente di Ingegneria biomedica presso il Politecnico di Torino, e l'ing. Alessandro Mosca Balma, esperto in dispositivi medici e innovazione tecnologica. La tavola rotonda ha offerto un'opportunità preziosa per approfondire le tematiche dell'ingegneria biomedica, favorendo un dialogo costruttivo tra accademici, professionisti e iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Biella.

L'assemblea si è poi conclusa con una sessione di domande e risposte, durante la quale i partecipanti hanno potuto approfondire gli argomenti trattati e condividere le proprie esperienze e opinioni.