Polizze catastrofali, CNA: “Proroga del termine è decisione di buon senso”

La fretta non è mai buona consigliera; lo ha capito anche il Governo, che posticipando l’entrata in vigore per l’obbligo di sottoscrizione delle polizze catastrofali ha teso finalmente una mano alle micro e piccole imprese italiane.

La decisione adottata dal Consiglio dei Ministri è stata motivo di soddisfazione sia per CNA sia per tutte le associazioni di categoria che rappresentano il mondo produttivo. Congiuntamente avevano scritto alla Premier, Giorgia Meloni, per chiedere che venisse accordata una proroga e tutte insieme plaudono allo slittamento approvato. Lo slittamento deciso dal Consiglio dei ministri per l’entrata in vigore di quanto previsto recentemente dal Decreto Milleproroghe, avverrà in modo differenziato a seconda delle dimensioni aziendali.

Grazie alla proroga, infatti, micro e piccole imprese avranno la possibilità di valutare le offerte presentate da banche e assicurazioni fino alla fine del 2025, con l’obbligo di mettersi in regola a far data dal primo gennaio 2026. Le medie imprese, invece, dovranno ottemperare alla nuova norma entro il primo ottobre 2025; mentre per le grandi aziende resta valido il termine originariamente previsto del primo aprile.

La proroga è senza dubbio adeguata per sciogliere una serie di nodi interpretativi, fissare criteri e requisiti standard dei contratti, realizzare il portale Ivass che consenta alle imprese di confrontare le offerte e scegliere in modo consapevole.