Dal Nord Ovest - Tragico scontro nella notte, 31enne muore la notte di Natale

Un grave incidente stradale ha spezzato la vita di un uomo di 31 anni. La tragedia è avvenuta la sera della Vigilia di Natale, il 24 dicembre, in borgata Toupioun, a Villar Pellice.

Intorno alle 20, il giovane, alla guida della sua Mercedes, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato violentemente contro un muro. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.

Nonostante l’impatto devastante, l'uomo è stato estratto dalle lamiere ancora in vita dai soccorritori. Stabilizzato sul posto dai sanitari del 118, è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso del Cto di Torino, dove è stato ricoverato in gravissime condizioni per un politrauma.

Nonostante i tentativi disperati dei medici, però, il cuore del 31enne si è fermato poche ore dopo il ricovero.