Serata degli auguri a Viverone con premiazione di giovani e cittadini distinti per merito

Giovedì 19 dicembre si è tenuta la tradizionale serata degli auguri, in collaborazione con la Scuola Primaria e la Pro Loco di Viverone. La serata è trascorsa piacevolmente tra i canti dei bambini, la lotteria organizzata dai genitori per sostenere la scuola e le varie premiazioni.

L'amministrazione comunale ha deciso di premiare i ragazzi che hanno raggiunto quest'anno grandi traguardi in ambito sportivo nelle discipline di sci nautico, nuoto e ginnastica artistica, portando in alto nel mondo anche il paese: nell'ordine Paola Aimone, Mia Duranti, Giada Garrone, Andrea Spezzano, Pietro Olmo, Andrea Giublena, Vittoria Sofia Giublena e Stefano Comollo.

Oltre agli sportivi sono stati premiati alcuni cittadini che si sono distinti per particolari meriti: Daniele Zola per la disponibilità dimostrata per il decoro del territorio; Angelo Zola per l'impegno profuso a favore dei cittadini nel gruppo della Protezione Civile; Ines Bosatelli per la dedizione dimostrata nella propria attività commerciale facendo apprezzare il paese; Suor Olinda per accompagnare nella loro crescita i bambini della comunità di Viverone.