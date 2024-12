Tapa Run, Torna a Biella la "Sgambata di Santo Stefano": giovedì 26 sport e condivisione.

Il 26 dicembre Biella ospiterà la tradizionale Sgambata di Santo Stefano, un allenamento collettivo su strade aperte organizzato dal gruppo podistico Tapa Run Biella. Il percorso si snoderà tra le vie del Piazzo, il Parco del Bellone ed il centro storico; al termine un ristoro con te caldo ed i classici torcetti offerti a tutti i partecipanti.

Il ritrovo è fissato per le ore 10.00 in Piazza Martiri e la partecipazione è a offerta libera. Il ricavato sarà donato a Project Bereshit, un'associazione impegnata nel sostegno di un orfanotrofio in Togo. Durante l'evento, sarà effettuato un collegamento in diretta con i bambini dell'orfanotrofio, permettendo ai partecipanti di vedere direttamente i destinatari del loro aiuto.

I Tapa Run si confermano ancora una volta protagonisti nella promozione di eventi che uniscono sport, socialità e beneficenza. Project Bereshit è un'organizzazione impegnata in progetti di solidarietà internazionale, con particolare attenzione ai bambini in situazioni di vulnerabilità.

L'associazione si occupa di fornire supporto educativo, alimentare e sanitario a orfanotrofi e comunità bisognose in diverse aree del mondo, promuovendo l'uguaglianza e il rispetto dei diritti fondamentali.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli organizzatori ai seguenti numeri: Mario - 389.805.8947, Gianni - 339.625.7800.