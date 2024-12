Il Natale è arrivato, gli orari delle Sante Messe a Biella e dintorni

Non solo Biella in Duomo e al Santuario di Oropa. Sono diversi gli appuntamenti liturgici in programma tra stasera e domani nel Biellese.

Ecco i principali:

Biella

Barazzetto

25 dicembre 17.30

Città

San Biagio (24 dicembre ore 18 e 23; 25 dicembre ore 8.30, 10.30 e 18).

San Cassiano (24 dicembre ore 18.30 e 24; 25 dicembre ore 8.30, 18.30 e 20.45).

San Filippo (24 dicembre ore 18.30 e 24; 25 dicembre ore 8.30, 9.30, 11 e 18.30).

San Paolo (24 dicembre ore 21; 25 dicembre ore 8.30, 9, 10, 11.30 e 18.30).

San Sebastiano (24 dicembre ore 24; 25 dicembre ore 9, 10.30 e 12).

Villaggio La Marmora (24 dicembre ore 24; 25 dicembre ore 8.30 e 10.30).

Chiavazza

24 dicembre ore 24

25 dicembre ore 7.30, 10.30 e 18.30

Cossila San Giovanni

24 dicembre ore 21

Cossila San Grato

24 dicembre ore 23

25 dicembre ore 11

Favaro

24 dicembre ore 22

25 dicembre ore 9.30

Oremo

25 dicembre ore 9.30

Pavignano

24 dicembre ore 23

25 dicembre ore 11 e 17.30

Piazzo

24 dicembre ore 18

25 dicembre ore 10.30

Vaglio

24 dicembre ore 22

25 dicembre ore 10

Vandorno



24 dicembre ore 22

25 dicembre ore 11

Baltigati di Soprana

24 dicembre ore 20

25 dicembre ore 9

Casapinta

24 dicembre ore 20.30

Mezzana Mortigliengo

24 dicembre ore 21

25 dicembre ore 10.30

Monastero di Bose

24 dicembre ore 21

25 dicembre ore 8 e ore 12.30

Monastero Mater Carmeli di Chiavazza

24 dicembre ore 21.30

25 dicembre ore 9

Santuario di San Giovanni d'Andorno

24 dicembre fiaccolata alle ore 22.45 con partenza località Asmara

25 dicembre Santa Messa ore 16

Santuario di Graglia

24 dicembre Santa Messa ore 23

25 dicembre Santa Messa ore 10.30

Santuario della Brughiera

25 dicembre Santa Messa ore 8 e ore 16

Strona

24 dicembre ore 22.30

25 dicembre ore 10

Valle Cervo

24 dicembre Santa Messa a Rosazza ore 22

25 dicembre Santa Messa a Rosazza ore 10 e Campiglia Cervo ore 11.15