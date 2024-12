Casapinta: Una edizione record di Natale in Coro FOTO e VIDEO Catia Ciccarelli per newsbiella

La Chiesa di Casapinta non riusciva a contenere tutto il pubblico, ieri sera 21 dicembre, segno che il pubblico è tornato ad appassionarsi a Natale in Coro e agli eventi che creano socialità, aggregazione e divertimento.

Sul palco si sono avvicendati, emozionando i presenti, la Corale di Casapinta, i bambini di Cuori in Coro, la Schola Cantorum di Bioglio e il Coro La Piuma di Tavigliano con brani natalizi e popolari che hanno messo in risalto le doti e la professionalità dei cantori, che rinnovano le rispettive tradizioni con impegno. Una nota speciale va ai bambini del plesso solare di Gaglianico che, diretti da Francesco Gariazzo, Gabriella Chiarletti e Marisa Grobberio, hanno regalato allegria e tutta la freschezza della loro spontaneità, oltre a un messaggio importante di inclusione interpretando un brano accompagnato dal linguaggio dei segni.

Il Sindaco Danilo Cavasin ha portato i suoi saluti a tutti i Cori e in particolare alla Corale del paese: "40 anni di Coro; loro sono il nostro orgoglio e siamo loro riconoscenti per l'impegno e la disponibilità che ha portato ad esibirsi in 13 concerti nel 2024, una eccellenza del nostro territorio che è stata chiamata anche ad esibirsi durante la commemorazione della Virgo Fidelis dell'Arma dei Carabinieri a Biella. Dobbiamo essere tutti orgogliosi di voi e noi come amministrazione continueremo a sostenervi nel vostro operato".

Così si è espresso Don Luca: "Grazie per questa bellissima serata perchè la musica è l'elemento più bello che accompagna il Natale. Grazie alle vostre melodie possiamo unirci al coro degli Angeli che glorificano il Signore. Che sia un anno benedetto per tutti perchè crediamo che questo bambino Gesù ha qualcosa da dire al mondo".

Al termine dell'evento canoro, non è mancata l'accoglienza degli Alpini che hanno preparato cena per tutti i cantori e per gli accompagnatori. Al termine, prima di tornare ognuno nelle proprie case, un ultimo canto ancora per augurare a tutti buone feste.