Mutui: a Biella chiesti, in media, 104.000 euro

104.345 euro: è l’importo medio richiesto per un mutuo in provincia di Biella, il secondo valore più basso rilevato in Piemonte.

I dati sono dell’osservatorio congiunto Facile.it – Mutui.it, secondo un'analisi che si riferisce ai primi dieci mesi dell’anno.

Allargando l’analisi a tutte le provincie del Piemonte emerge che, nel periodo analizzato, la richiesta di finanziamenti è aumentata del 13% rispetto allo stesso periodo del 2023. Tornano a crescere anche l’importo medio richiesto, arrivato a 120.496 euro (+4%) e il peso percentuale delle richieste di surroga, passate dal 22% del 2023 al 29% del 2024.

Entrando nel dettaglio, analizzando i dati delle richieste di mutuo raccolte che si riferiscono alle altre provincie, in Piemonte da gennaio a ottobre 2024 emergono delle differenze a livello locale: Cuneo è la provincia piemontese con l’importo medio più alto (132.631 euro), seguita da Torino (122.664), Novara (118.023), Asti (105.528 euro), Vercelli (104.799 euro) e Biella (104.345 euro). Chiude la graduatoria regionale la provincia di Alessandria con 100.476 euro.