Tollegno investe sui giovani: torna in funzione l’ex edificio scolastico FOTO

Nella mattinata di ieri, venerdì 20 dicembre, presso l'ex edificio scolastico di via Garibaldi 6 – Tollegno, sono state presentate le nuove attività didattiche che grazie alla rivalutazione della struttura permetteranno agli studenti di fruire di innumerevoli laboratori e aule, che un tempo erano limitate alla sola struttura principale, insufficiente allo svolgimento progettuale. La conferenza ha visto la partecipazione del sindaco Lele Ghisio, della dirigente scolastica Liboria Arena, del parroco di Tollegno, don Paolo Gremmo e una rappresentanza di studentesse e studenti, accompagnati dal corpo docenti.

“La struttura – dichiara il sindaco, illustrandone la storia – era un tempo adibita a circolo sociale ed era frequentata principalmente dai nostri nonni. Negli anni ’80 ha perso progressivamente la sua funzione originaria, diventando sede scolastica. Tuttavia negli ultimi anni, a causa degli ingenti costi di riscaldamento e manutenzione, era rimasta chiusa impedendo agli studenti di frequentarla.

Oggi restituiremo alla comunità un luogo storico che rappresenta un punto di incontro fra cultura, educazione e socialità. Ringrazio la presenza dei massimi esponenti delle nostre istituzioni educative e scolastiche, in quanto la buona sinergia apporterà preziose risorse al nostro polo culturale”.

A partire dal 7 gennaio, l'edificio ospiterà a tempo pieno attività didattiche per gli studenti della scuola primaria e secondaria. Liboria Arena, da poco dirigente dell’Istituto Comprensivo di Andorno (che comprende le scuole della Valle Cervo), ha sottolineato l’importanza di ambienti di apprendimento innovativi, a favore dell’interdisciplinarietà: “La nostra scuola sperimenta una didattica per ambienti, dove gli studenti si spostano tra laboratori tematici e spazi dedicati alle competenze artistiche, scientifiche e logico-matematiche. Il nuovo polo sarà fondamentale per ampliare l’offerta formativa e consentire ai ragazzi di apprendere in modo più dinamico e stimolante, all’interno di spazi adeguati”.

La presentazione è stata intervallata dalla benedizione di don Paolo Gremmo, parte attiva della comunità educante. Studenti e studentesse hanno recitato poesie e ricordi della scuola d’un tempo, che oggi avranno l’opportunità di rivivere. Il progetto ha visto l’attiva partecipazione e collaborazione degli studenti, che grazie alla guida dei docenti hanno potuto “ridisegnare” le aule, sviluppare ambienti di apprendimento e contribuire attivamente alla loro realizzazione.

Suddivise in due piani, le aule comprendono il laboratorio multimediale, un ambiente dedicato all’arte e alle materie tecniche, uno spazio dedicato alla biblioteca e uno agli scacchi, all’interno del quale sarà possibile approfondire le competenze logico-matematiche, nonché psicomotorie.