Crescere insieme, imparare insieme: l’esperienza interculturale dell’IIS Gae Aulenti.

Anche quest’anno l'IIS “Gae Aulenti” ha attivato le sue risorse per accompagnare gli alunni di cittadinanza straniera nel loro doppio percorso di apprendimento. Il primo, infatti, riguarda l'apprendimento della lingua italiana, il secondo le materie di studio che caratterizzano i corsi dell’istituto. I due percorsi necessariamente si intrecciano e forniscono una sfida educativa coinvolgente e stimolante per la scuola.

Nel corso degli anni il numero dei ragazzi e delle ragazze stranieri presenti all’IIS “Gae Aulenti” è aumentato in modo stabile, arrivando ad avere, nel presente anno scolastico, circa 20 alunni presenti nelle cinque sedi. La provenienza è la più varia e non si può negare che l’istituto incontri il mondo intero; Marocco, Perù, Argentina e Georgia sono solo alcuni dei paesi di provenienza.

Durante questo periodo i docenti hanno imparato a trasformare l’occasione offerta da questa prospettiva interculturale in una vera e propria opportunità, sia in termini didattici che organizzativi. La scuola, infatti, ha costituito un gruppo di docenti che si occupa dell’alfabetizzazione degli alunni appena arrivati e di attività personalizzate di aiuto per coloro che hanno già una competenza linguistica di base; i docenti delle classi coinvolte, invece, sono stati in grado di offrire molteplici occasioni di apprendimento sfruttando le nuove tecnologie (traduttori e programmi di video-scrittura) e mettendo in campo diverse strategie didattiche per aggirare la difficoltà linguistica (utilizzo di immagini, mappe concettuali e dizionari multilinguistici).

L’IIS “Gae Aulenti” ha come obiettivi quelli dell’inclusione, dell'accoglienza e delle pari opportunità per tutti coloro che hanno voglia di costruire il proprio futuro a partire dal loro percorso scolastico, qualunque sia la loro provenienza.