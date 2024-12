Abiti d'epoca a Villa Mossa di Occhieppo con Viaggio nell'Ottocento

Il Gruppo Storico "Viaggio nell'Ottocento" invita tutti ad un'esperienza speciale. Sabato 21 dicembre, alle 18, a Villa Mossa di Occhieppo Superiore, si terrà un evento che trasporterà nell'atmosfera Biellese dell'Ottocento.

In abiti d'epoca, i rievocatori del gruppo daranno vita a un momento letterario all'insegna della cultura e della storia, con racconti, tradizioni e poesie del territorio biellese. Sarà un'occasione per immergersi in un'epoca lontana e scoprire aspetti affascinanti della nostra storia locale.

Un'iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione con la Biblioteca Comunale di Occhieppo Superiore e la Pro Loco, che offrirà a tutti i partecipanti un brindisi e un aperitivo al termine dell'evento. L'ingresso è libero e aperto a tutti