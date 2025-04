Il ponderanese Lorenzo Zerbola tra i premiati al Premio Inedito Collline di Torino 2025

Lorenzo Zerbola di Ponderano(Bi) è risultato uno dei finalisti nella sezione Narrativa/Racconto al Premio Inedito Collline di Torino 2025 con il racconto “Can’t take the country out of the girl”: talento che intreccia la parola scritta e l’immaginazione. Un riconoscimento che premia una voce letteraria originale e profonda nel panorama narrativo contemporaneo. L’autore sarà presente a maggio – con tutti i finalisti delle varie sezioni – alla premiazione presso l’Arena Piemonte del Salone Internazionale del Libro di Torino. Nato a Ponderano(Bi) è laureato in Letteratura, Filologia e Linguistica presso l’Università di Torino. Al momento è docente di lettere e storia in una scuola secondaria di secondo grado nell’Appennino bolognese, esperienza che nutre e ispira la sua scrittura. Autore appassionato e costante, Zerbola si dedica da anni alla narrativa breve. I suoi racconti si sono distinti per lo stile incisivo e la sensibilità nel raccontare, trovando spazio su importanti riviste letterarie.