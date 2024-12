L’Itis premia l’eccellenza: assegnate le borse di studio FOTO

Mattinata di riconoscimenti quella trascorsa venerdì 20 dicembre all’Itis “Q. Sella”: lo storico Istituto di via Rosselli ha infatti voluto ricordare gli allievi che, nello scorso anno scolastico, hanno conseguito risultati eccellenti. Durante una cerimonia dedicata tenutasi in Aula magna, il preside Tiziano Badà ha pertanto premiato gli studenti che, dalle classi prime alle quarte, hanno totalizzato una media pari o superiore a 9/10 e i diplomati che hanno superato l’esame di Stato con la votazione di 100/100 e 100 e lode. Per tutti, oltre ad un attestato d’eccellenza, un gadget tecnologico: una power bank da 10.000 mAh.

Premiata anche Sabina Balducci, migliore allieva del Corso serale: “Oltre al riconoscimento per gli studenti eccellenti dei corsi diurni, crediamo doveroso rimarcare – ha affermato il Preside – pure l’impegno ed i risultati conseguiti da questa studentessa che ogni sera, dopo una giornata di lavoro, ha seguito con assiduità i nostri corsi, riuscendo a diplomarsi con l’eccellente votazione di 97/100.”

Infine, a chiudere la cerimonia, l’assegnazione di una Borsa di Studio a Rachele Mosca, che l’accompagnerà all’Università. “E’ davvero una soddisfazione per noi - ha proseguito Badà - poter assegnare questa borsa di studio, che abbiamo da poco istituito grazie alla generosità di due coniugi biellesi. La borsa è intitolata “Alla Memoria di Liliana e Roberto”, persone care ai due donatori, che hanno voluto onorarne il ricordo investendo sui giovani e sulla nostra scuola; a questi benefattori, che hanno chiesto di restare anonimi, vanno i miei più sentiti ringraziamenti.”

Ecco i nominativi degli altri premiati:

media pari o superiore a 9: Sophie Bullio, Riccardo Giuliana, Clotilde Graglia (classi prime); Gloria Fantin, Nicolas Farese, Federico Paschetto, Marco Regis Milano, Leonardo Villa, Tommaso Zoppello (classi seconde); Vanessa Giulia Alice, Giulia Dipalma, Gregorio Ferracin, Melissa Milani, Riccardo Moglia, Mattia Mongilardi, Adele Barberis Organista, Martina Tiboldo (classi terze); Viola Badone, Leonardo Maffeo, Teobaldo Pennacchia, Alice Pignolo, Luca Rizzo, Giulia Siviero (classi quarte);

diplomati con 100: Michael Nunzio Alario, Alice Angelino Macchina, Giada Comella, Gaetano Fabrizio De Toma, Illia Drobot, Giacomo Pavignano, Sofia Pentangelo, Sofia Peretti, Carlotta Saporiti;

diplomati con 100 e lode: Sebastiano Campopiano, Lucia Jo Gatteschi, Nicolò Le Rose, Leonardo Licciardello.