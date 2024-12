Quaregna Cerreto, la minoranza: "“A Natale si può fare di più”

Infatti, ormai da diversi anni l’amministrazione comunale ha nobilmente deciso di non destinare alcuna somma per luminarie e decorazioni, preferendo spendere quelle risorse per altre esigenze pubbliche. Seppur si tratti di una scelta economicamente lodevole, non altrettanto può dirsi della decisione di non accogliere l’iniziativa natalizia proposta dalla minoranza consiliare. Dando voce alle richieste di alcuni cittadini, il gruppo di minoranza proponeva all’amministrazione un progetto alternativo a costo zero per il Comune, totalmente “green” ed ecologico perché realizzato con materiale riciclato da un gruppo di volontari e attuabile nel pieno rispetto di tutte le regole sulla sicurezza stradale e di ordine pubblico (come peraltro succede da anni in alcuni comuni limitrofi...). Tuttavia, l’idea di decorare le rotatorie del paese con fiocchi, nastri e pacchi, si è scontrata con l’inerzia amministrativa che, prima, non forniva alcun riscontro e, dopo, invocava la tardività dell’iniziativa della minoranza e, dunque, l’impossibilità di realizzare le decorazioni in poco tempo. Fa sorridere che, in realtà, i volontari erano pronti per procedere e perciò la richiesta regolarmente inviata a fine novembre non era affatto tardiva.