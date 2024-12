Masserano regala sorrisi a Natale, doni ad anziani e alunni

Il comune di Maserano regala sorrisi: torcetti per gli anziani sopra i 75 anni e panettoni ai bambini delle scuole. Le festività natalizie sono il momento perfetto per condividere la gioia e il calore con la comunità, e quest'anno l'amministrazione comunale ha voluto fare qualcosa di particolare.

“Gli anziani sono spesso soli durante le feste, abbiamo quindi deciso di potar loro un sacchetto di torcetti per riscaldare le loro giornate – spiegano - Sappiamo che è un piccolo gesto ma speriamo che possa far sentire la nostra vicinanza in questo periodo speciale dell’anno. Parallelamente, durante la mattinata del 19 dicembre, ai bambini delle scuole materne, elementari, e medie abbiamo portato un panettone, il tradizionale dolce natalizio italiano. Vorremmo che i bambini crescessero conoscendo e apprezzando le nostre tradizioni e il valore della condivisione durante le feste".

Dall'amministrazione è giunto "un ringraziamento speciale va alla catena di supermercati Unes per aver generosamente donato tutti i panettoni distribuiti ai bambini. In segno di riconoscenza, i bambini delle scuole elementari hanno realizzato un cartellone di ringraziamento che è stato consegnato al punto vendita di Masserano. Inoltre, un ringraziamento di cuore va anche al Panificio Patti e a De Mori per aver donato i torcetti. La generosità di tutti loro ha permesso di portare un sorriso sui volti di bambini e anziani; vedere i volti felici è stato per noi motivo di grande soddisfazione sicuramente continueremo a promuovere iniziative simili anche in futuro”.