Da “Su Nuraghe”, poesia di Nicola Loi “Semper in gherra/ Sempre in guerra”

Mentre sempre più martellanti giungono notizie di guerra con stati europei che predispongo nuovi spazi per seppellire nuovi morti, giunge al Circolo “Su Nuraghe” di Biella la poesia “Semper in gherra/ Sempre in guerra” di Nicola Loi di Ortueri (Nuoro).

Il Poeta alza la sua voce di ferma condanna contro le ripetute impunite stragi “In chelu de su Mesu Oriente/ nel cielo del Medio Oriente”, dove “No sunt coladas pius sas cometas/ non sono apparse più le comete”.

Con attento sguardo umano e cristiano, Nicola Loi domanda: “Narami, inu'est s'umanidade,/Chi narat su Coranu e su Vangelu./Custa moderna est barbaridade,/Catighende sas leges de su chelu”; “Dimmi, dov'è l'umanità,/che dice il Corano e il Vangelo./Questa moderna è barbarie,/calpestando le leggi del cielo”.

Versi dall’intenso valore sociale che, nella traduzione di Gabriella Peddes di Tonara, con la revisione di Roberto Perinu, verranno inseriti nell’antologia di testi del Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”, per imparare a leggere e scrivere in lingua materna contemporanea attraverso il laboratorio linguistico transoceanico del Circolo “Su Nuraghe” di Biella con il Circulo sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina), su piattaforma zoom meetings.

Simmaco Cabiddu

Nell’immagine, rappresentazione della Natività allestita dai residenti di Canton Gurgo sulla soglia del seicentesco oratorio dei Santi Grato d’Aosta ed Eusebio da Cagliari, restaurato e ridonato alla comunità dai Sardi di Biella in collaborazione con gli abitanti di Pettinengo.



Semper in gherra

In chelu de su Mesu Oriente,

No sunt coladas pius sas cometas.

Est posta in ruina cussa zente,

Suta de fogu, tronos e saetas.

Paret chi Deus si che siat fuidu,

Lis at lassadu su peus inferru.

Inue est pesadu, mortu e naschìdu,

At totu 'oltadu a pare su disterru.

Chie ponet a un'ala su passadu,

Como est su tiranu a dies d'oe.

De suferentzias s'est ismentigadu,

S'istoria no lu passat pro eroe.

Su Soberanu naschidu in sa gruta,

Chi at patidu e mortu in sa rughe.

No at preigadu cussa terra alluta,

Ma sa paghe, cheriat posta in lughe.

Su piantu 'e Maria addolorada,

Cun Veronica e cun Madalena.

In cussa terra oe lastimada,

Cun su populu postu in tanta pena.

Sos poberos falados a chijina,

Che los ant a isciaos reduidos.

Chi sunt vivinde subr'a una mina,

Iscultzos, ispozados e famidos.

Narami, inu'est s'umanidade,

Chi narat su Coranu e su Vangelu.

Custa moderna est barbaridade,

Catighende sas leges de su chelu.

In su mese chi naschet su Messia,

Sos canes che los ponzant in cadena.

Piena de oro est sa tirannia,

Non podet esser’ in paghe serena?

Su ricu pius nd'at e pius nde cheret,

Che ambisua in sambene anzenu.

Da-e altu bombardat cun podere,

Paret chi mandighende siat velenu.

S'ispera, narant siat s'ultima dea,

Ma de seguru no at a morrer’ mai.

Si custa zente no mudat 'idea,

At a esser’ abberu un'arguai.

Nigolau Loi, su 18 de Nadale 2024

Sempre in guerra

Nel cielo del Medio Oriente,

Non sono apparse più le comete.

È messa in rovina quella gente,

Sotto fuoco, tuoni e saette.

Sembra che Dio se ne sia fuggito,

Gli ha lasciato il peggior inferno.

In cui è cresciuto, morto e nato,

Ha tutto capovolto anche l’esilio.

Chi mette da una parte il passato,

Adesso è il tiranno ai giorni d'oggi.

Di sofferenze si è dimenticato,

La storia non lo passa per eroe.

Il Sovrano nato nella grotta,

Che ha patito e morto sulla croce.

Non ha predicato questa terra infiammata,

Ma la pace, voleva fosse posta in luce.

Il pianto di Maria addolorata,

Con Veronica e con Maddalena.

In quella terra oggi maledetta,

Con il popolo messo in tanta pena.

I poveri ridotti in cenere,

che li hanno come schiavi ridotti.

Che stanno vivendo sopra a una mina,

Scalzi, spogliati e affamati.

Dimmi, dov'è l'umanità,

Che dice il Corano e il Vangelo.

Questa moderna è barbarie,

Calpestando le leggi del cielo.

Nel mese in cui nasce il Messia,

I cani li mettano in catena.

Piena d'oro è la tirannia,

Non può essere in pace serena?

Il ricco più ne ha e più ne vuole,

Come sanguisuga in sangue d'altri.

Dall'alto bombarda con potenza,

Sembra che mangiando stia veleno.

La speranza, dicono sia l'ultima dea,

Ma di sicuro non morirà mai.

Se questa gente non cambia idea,

Sarà davvero un guaio.

Nicola Loi, 18 Dicembre 2024