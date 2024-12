Gabriele, il live content creator che viene dal Liceo

Abbiamo intervistato Gabriele Garofletti, ex-studente del liceo del Cossatese e Vallestrona, che oggi è un Live content creator; incuriositi dal suo lavoro gli abbiamo rivolto qualche domanda.

Puoi descrivere di che cosa ti occupi e quale percorso hai intrapreso per arrivarci?

Sono un live content creator, un professionista che si occupa di creare contenuti visivi per piattaforme social come Instagram, TikTok e LinkedIn, con un focus sulla comunicazione in tempo reale. Il mio lavoro consiste nel catturare e montare contenuti durante eventi o iniziative di marketing, garantendo ai brand una comunicazione tempestiva e di qualità.

Il mio percorso è iniziato con gli studi in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, con l’obiettivo di diventare uno spin doctor [N.d.R.: uno "spin doctor" ha il compito principale di influenzare l'opinione pubblica e i media a favore di una determinata persona, organizzazione o causa, spesso in ambito politico] nel mondo della comunicazione politica. Durante il Covid sono tornato a casa e, dopo la prima pandemia, ho iniziato a lavorare nel marketing di un’azienda a Biella. Parallelamente, ho frequentato un corso di formazione sulla comunicazione digitale a Padova, dove ho conosciuto un professore, titolare di un’azienda, che mi ha introdotto a collaborazioni importanti. Da lì, ho costruito la mia carriera come freelance, concentrandomi sulla creazione di contenuti per eventi e social media.

C'è qualche esperienza particolare che ti ha fatto capire che questo era il lavoro giusto per te?

Non c’è un’unica esperienza, ma alcune delle mie prime attività come content creator sono state emblematiche. Ad esempio, il live storytelling per un evento di Radio DJ mi ha fatto capire che questo mondo era perfetto per me. Mi affascina perché è in continua evoluzione, richiede adattabilità e problem solving, e non è mai alienante: sei sempre presente e coinvolto nel processo creativo.

Questo lavoro mi ha anche colpito per la varietà e le opportunità che offre. Collaborando con diversi brand, ho conosciuto tante persone e realtà, ampliando non solo le mie competenze professionali ma anche quelle personali.

Hai partecipato ad alcuni progetti importanti?

Tre progetti spiccano nel mio percorso:

- Striscia la Notizia: Ho seguito la comunicazione per il programma, lavorando in un progetto di medio termine che mi ha permesso di sviluppare e adattare creatività nel tempo. È stato emozionante entrare in una realtà televisiva storica e capire le dinamiche interne di uno studio di registrazione.

- Costa Crociere a Sanremo: Durante il Festival, Costa era main partner e io ho curato la comunicazione delle feste legate all’evento. Essere parte di un progetto così centrale nel panorama social è stato molto sfidante e stimolante.

- Red Bull – Attraversamento dello Stretto di Messina: Un progetto unico, in cui uno Slackliner [N.d.R.:uno sport in cui si cammina o si eseguono acrobazie su una fettuccia elastica tesa tra due punti] ha attraversato lo Stretto su un cavo sospeso a 250 metri di altezza. Ho seguito la parte social di questa impresa incredibile, vivendo l’evento da vicino e documentandolo quotidianamente. Lavorare con Red Bull, una realtà dinamica e focalizzata, è stato entusiasmante e mi ha permesso di imparare molto.

Quali sono le maggiori sfide che hai incontrato nel tuo percorso?

Il mondo della comunicazione digitale è estremamente veloce, e la sfida principale è mantenere il ritmo senza farsi sopraffare dall’ansia. Bisogna adattarsi, conoscere sé stessi e affrontare la competizione con consapevolezza e calma.

Questo lavoro è anche molto demanding: richiede grandi sforzi mentali e la capacità di reggere la pressione. Confrontarsi con professionisti altamente qualificati è stimolante, ma spesso devi giustificare il tuo ruolo e costruire empatia con le persone, il che può consumare molte energie sociali.

Infine, ritagliarsi del tempo per sé stessi è complicato. Le tante opportunità ti portano spesso lontano da casa, e trovare un equilibrio tra vita privata e lavoro è essenziale per mantenere il benessere e la motivazione.

Ringraziamo Gabriele per il suo tempo e gli auguriamo successo nei suoi progetti futuri.

Ilaria