Clima di Natale a Chiavazza tra spettacoli di magia e doni per i più piccoli (foto di Mattia Baù e Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Giornata speciale per le famiglie di Chiavazza che, nella giornata di oggi, 20 dicembre, hanno assistito allo spettacolo di magia con la Compagnia dello Zircone nel teatro parrocchiale del rione di Chiavazza. Special guest i campioni Francesco “Ciccio” Graziani e Andrea “Lucky” Lucchetta.

L'evento era dedicato a tutti gli alunni della scuola primaria. Al termine, ha avuto luogo un momento conviviale con la distribuzione di panettone e cioccolata calda per tutti i partecipanti. Non solo: Babbo Natale è giunto in visita per consegnare doni e sorprese a tutti i bambini presenti. Un ottimo modo per avvicinarsi alla festività del Natale.