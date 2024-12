Gioia e grandi emozioni al teatro parrocchiale di Chiavazza dove, nella mattinata di oggi, 20 dicembre, i campioni di calcio e pallavolo Ciccio Graziani e Andrea Lucchetta hanno incontrato gli allievi delle scuole del rione di Biella.

Per l'occasione, il quotidiano Newsbiella.it ha intervistato i protagonisti di giornata.

Ma gli appuntamenti non terminano qui: nel primo pomeriggio, avrà luogo la visita di Babbo Natale per la consegna dei doni natalizi per i bambini di Chiavazza.