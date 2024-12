Alfabetizzazione digitale certificata: “Perchè Biella Forma ha scelto IDCERT?”

Alfabetizzazione digitale

La certificazione riconosciuta a livello nazionale che attesta le competenze digitali di un individuo. Questa certificazione è diventata requisito fondamentale per chiunque voglia entrare nella graduatoria ATA entro il 30 aprile 2025.

Quanto costa?

Chi legge questo articolo può usufruire di un prezzo agevolato per ottenere la certificazione IDCERT, un’opportunità unica per migliorare le proprie competenze digitali risparmiando sui costi.

Come si svolgerà l’esame?

L’esame per ottenere la certificazione IDCERT si svolge completamente online, offrendo la massima flessibilità ai candidati. Grazie a una piattaforma digitale dedicata, è possibile sostenere il test comodamente da casa, evitando spostamenti e perdite di tempo. Inoltre, il cliente può scegliere liberamente l’orario più adatto alle proprie esigenze.

“Il nuovo requisito necessario per accedere alla graduatoria ATA”

Con l’avvento delle tecnologie digitali, anche le scuole si trovano al centro di una rivoluzione che coinvolge anche il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario). La crescente digitalizzazione delle procedure amministrative e gestionali richiede competenze sempre più avanzate. Per questo motivo Biella Forma - rete di imprese Unicurs, offre la possibilità di conseguire la certificazione tramite IDCERT, ente accreditato Accredia. Questo, offre il corso di alfabetizzazione digitale specifico per il personale ATA, riconosciuto ufficialmente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, utile per migliore le competenze professionali.

Perchè investire

Investire nell’alfabetizzazione digitale non è solo una necessità per il personale ATA, ma un’opportunità per rendere il sistema scolastico più efficiente e inclusivo. Grazie a Biella Forma, accreditato IDCERT, migliorare le competenze digitali diventa un obiettivo raggiungibile per tutti.

• Se si desidera approfondire l’opportunità offerta da Biella Forma, contatta o prenota l’appuntamento presso l’ufficio situato a Biella in Corso Alcide de Gasperi, 46/D 13900.

“Perchè Biella Forma ha scelto IDCERT?”

IDCERT è un’organizzazione certificata che propone percorsi formativi in grado di rispondere alle esigenze del mondo scolastico. Grazie al suo accreditamento ACCREDIA, le certificazioni rilasciate da IDCERT sono riconosciute a livello nazionale e garantiscono un alto standard di qualità.

Partecipare ai corsi di alfabetizzazione digitale con Biella Forma offre numerosi vantaggi, tra cui:



- Valore professionale;

- Riconoscimento ufficiale;

- Facilità di apprendimento;

- Supporto alla digitalizzazione scolastica.

CONTATTI

- @biellaforma_ (instagram)

- Biella Forma - rete di imprese Unicurs

- biellaforma@gmail.com

- 333-4790402

- Corso Alcide de Gasperi, 46/D 13900 Biella (BI)