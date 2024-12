Seab, via libera alla vendita delle quote di ASRAB

Si è concluso in data odierna l’atto di cessione della partecipazione di Seab in ASRAB Spa, società detenuta in maggioranza dal gruppo A2A.

Dopo la sentenza definitiva del tribunale di Stato, che sanciva la definitiva chiusura della discarica di Cavaglià, essendo ASRAB, quindi non più funzionale all’abbancamento dei rifiuti nella discarica stessa, venivano meno i principi di interesse pubblico per il quali la società era nata.

Si è quindi dato corso alle clausole risolutive previste nello statuto e avendo A2A espresso la volontà di riacquisire il 30% della partecipazione detenuta da Seab si era proceduto alla due diligence per determinare il valore ci cessione che, partendo da una base di 570.000 euro ha poi raggiunto, attraverso una procedura di evidenza pubblica, la somma di 923.000 euro che entreranno nelle casse della partecipata biellese.

L’iniezione di liquidità derivante dalla vendita permetterà a Seab di affrontare con ulteriore tranquillità la definizione del concordato (in scadenza il 31 12 24) che conferma il pagamento del 100% dei creditori e sancendo quindi definitivamente il risanamento della società.