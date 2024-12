Fenoglio su vendita quote ASRAB: “Atto dovuto che va a favore del Biellese”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Asrab è stata un’ottima realtà pubblico-privata, concepita nella sua forma dalla classe dirigente politica del lontano 1998 che, con i propri rappresentanti in seno al Cda, tra cui il Presidente, ha permesso di monitorare e calmierare il prezzo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati gestendo la discarica nel proprio territorio provinciale. Per l’appunto a Cavaglià. Chiaramente la fine dell’uso della stessa, dopo la sentenza del Consiglio di Stato nel 2021, unito anche al superamento del concetto stesso di discarica, la conseguente perdita di lavorazione dei rifiuti delle province di Verbania e Vercelli, ne hanno sentenziato la fine. L’avvenuta cessione delle sue quote pubbliche è un atto dovuto ma che indubbiamente va a favore del territorio biellese”.