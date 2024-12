Candelo, tanti turisti al Borgo di Babbo Natale 2024: il 65% è arrivato da fuori provincia FOTO

Raggiunti i numeri dei turisti dello scorso anno (con il 65% proveniente da fuori provincia) in 5 settimane di eventi e appuntamenti a Candelo. 5mila letterine di Natale donate dai bambini e 15mila carte gioco realizzate nei laboratori per l'infanzia. E ancora: tantissimi volontari in azione per garantire servizi e assistenza ai più.

Questi i dati incredibili dell'edizione 2024 del Borgo di Babbo Natale che, dal 16 novembre al 15 dicembre, si è svolto all'interno del Ricetto medievale del paese, divenuto un vero e proprio mercatino natalizio decorato a festa, con tanto di canti, decorazioni, musiche, bancarelle e cantine artigianali. Visibilmente soddisfatto il presidente della Pro Loco Christian Bonifacio: “La rassegna di quest'anno ha quasi eguagliato i numeri del 2023, con tantissime presenze, ben distribuite nelle giornate in programma. Visitatori che, per la maggior parte, si sono fermati sul territorio per scoprire le bellezze della nostra provincia, provenienti da tutta Italia. In particolar modo dalle regione di Lombardia, Liguria e Veneto. Anche gli stranieri hanno apprezzato l'evento, con rappresentanze giunte da Germania, Francia e Svizzera”.

Un successo determinato dal passaparola e da una chiara ed efficace campagna di comunicazione. “Ogni componente dello staff organizzativo ha agito per il meglio con un obiettivo comune: rendere indimenticabile questa esperienza a chiunque si recasse in visita – sottolinea Bonifacio – Entrando nei dettagli, sono state apprezzate le diverse fasce orarie di visita che hanno permesso di razionalizzare i passaggi e le soste nei parcheggi del paese. Senza dimenticare la casa di Babbo Natale e i tanti appuntamenti di queste settimane. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza l'apporto degli oltre 130 volontari che, tra Candelo in Fiore, Fumetti al Ricetto e Borgo di Babbo Natale, hanno permesso la piena realizzazione e il grande successo di questi appuntamenti. Ringraziamenti che si estendono anche al sindaco Paolo Gelone e a tutta la sua giunta che, anche quest'anno, non ha mai fatto venire meno il suo sostegno”.