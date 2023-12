Dolore a Gaglianico, è mancato Antonio Bressan: è stato presidente della Bocciofila CRC

Lutto a Gaglianico per la morte di Antonio Bressan, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 83 anni. Molto attivo nel mondo dello sport, è stato per una decina d'anni presidente della Bocciofila CRC Gaglianico, guida in passato della squadra di calcio locale e membro del CSI di Biella. A inizio anno era stato sostituito nel suo incarico da Giovanni De Bernardini.

A ricordarlo, in queste ore, Claudio Boschetto, già presidente della Bocciofila per circa 20 anni: “Perdo un amico e un fratello maggiore. Lo conoscevo dal 1970. Era una persona buona, sempre presente agli appuntamenti della nostra comunità. Mancherà terribilmente a tutti noi”. Sulla stessa linea d'onda anche l'assessore allo Sport Mario De Nile: “Ciao Antonio, grazie per tutto quello che hai fatto e per tutto quello che sei stato. Il paese perde un grande uomo”.

Martedì prossimo, alle 18, verrà recitata la corona nella chiesa parrocchiale di Gaglianico. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati all'Impresa Funebre Borrione, alle 15 di mercoledì 27 dicembre.