Roberto Perazzone, a Ponderano messa in sua memoria ad un anno dalla scomparsa VIDEO

Ad un anno dalla sua scomparsa, il ricordo di Roberto Perazzone resta impresso nella memoria dei suoi cari e familiari.

Nato a Vicenza, si è trasferito in giovane età nel nostro territorio e, dopo aver concluso gli studi superiori, si è dedicato alla sua azienda, la Micro Style Srl di Ponderano, di cui era uno dei titolari, assieme alla moglie: “Un uomo di grande cultura e generosità, sempre pronto ad aiutare gli altri con gesti di raro altruismo – confida - 40 annidi lavoro e 50 di vita insieme. La sua mancanza si sente molto in casa e in ufficio. Portiamo avanti, ogni giorno, gli insegnamenti e i valori che ci ha trasmesso in vita”.

È mancato a Foggia nella notte del 21 dicembre 2023, all'età di 75 anni: era lì per svolgere alcuni corsi professionali. Per rammentarne la figura, si terranno due Sante Messe di suffragio, nella chiesa parrocchiale di Ponderano, alle 18.30 di sabato 21 e 28 dicembre.