Rete Dafne Biella festeggia un anno dall’inaugurazione del suo sportello

In questo anno di lavoro, RETE DAFNE, in collaborazione con il Comune di Biella, Anteo Impresa Sociale e l’associazione PAVIOL (Percorsi Anti Violenza Onlus), ha potuto accogliere e offrire assistenza a persone vittime di reato e ai loro familiari, anche grazie alla collaborazione con le Forze dell’Ordine e con altre realtà istituzionali pubbliche e del privato sociale presenti sul territorio biellese. Da ricordare inoltre l’importante sostegno di Regione Piemonte, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus.

Lo sportello di Rete Dafne Biella offre gratuitamente diversi servizi a supporto delle persone che hanno subito un reato di ogni nazionalità, condizione economica e sociale. Rete Dafne fonda il proprio stile di lavoro anche a partire dalla Direttiva 2012/29/UE “Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”, in particolar modo sull’esplicita richiesta agli Stati membri di assicurare alla vittima, in funzione delle sue esigenze, l’accesso a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell’interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale.

Il progetto Rete Dafne ha permesso la costituzione di una rete che garantisce a ogni persona vittima di reato - in modo riservato e gratuito - accoglienza, ascolto, informazione sui propri diritti, supporto psicologico, consulenza medico-psichiatrica, orientamento e accompagnamento ai servizi pubblici e privati presenti sul territorio. Per informazioni e richieste di appuntamento: Tel. 011 5683686 (attivo Lun – Ven dalle ore 9.00 alle ore 12.00) Cell. 389 5503386 (attivo Lun – Ven dalle ore 12.00 alle ore 18.00) Numero verde 800 919108