Oropa: arrivati i primi 7 milioni. Primi interventi negli ex locali Croce Rossa

"E' un giorno di festa per Biella, oggi è stato fatto un importante regalo alla città". Questo il commento del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro questa mattina lunedì 16 dicembre a Palazzo Oropa, in occasione della conferenza stampa per la presentazione dell'arrivo della prima tranche dei fondi indirizzati al Santuario di Oropa che vale oltre 7 milioni di euro, dei circa 17 milioni di euro che saranno intercettati in totale in tre anni. Presenti anche oltre al sindaco Marzio Olivero, il vicepresidente della Regione Elena Chiorino, l'amministratore delegato del Santuario Giancarlo Machetto e il presidente della Fondazione cassa di Risparmio di Biella, Michele Colombo.

Gli interventi saranno in totale 20, saranno divisi in tre lotti (un primo da 7.065.594,54 euro, un secondo da 5.151.836,54 euro e un terzo da 4.998.735,90 euro) e riguarderanno diverse aree, dal restauro, all’abbattimento delle barriere architettoniche in tutte le aree in cui non si è ancora provveduto e al miglioramento energetico. Sempre in ottica generale si agirà sull’impianto di riscaldamento, da sempre uno dei punti dolenti del Santuario. Per il turismo, nello specifico, verranno effettuati i necessari consolidamenti idrogeologici per garantire l’uso costante delle piste di cicloturismo e dei percorsi escursionistici.

A fare gli onori di casa è stato il primo cittadino: "Non sono mai arrivati così tanti soldi per un progetto nel nostro territorio - ha affermato Marzio Olivero - . Qualcuno era scettico. Oggi siamo qui per dimostrare che i soldi ci sono, il finanziamento è arrivato, non vendiamo illusioni".

"Questo è un regalo per la città - ha continuato il Sottosegretario Andrea Delmastro - . Sono molto orgoglioso personalmente di quello che abbiamo portato a casa. Qualcuno sosteneva che portare il Ministro Sangiuliano a Biella fosse stata solo una passerella, ebbene, questa è la dimostrazione che non lo è stato, e io rivendico il fatto di averlo accompagnato qui. E' una scelta politica precisa quella del Governo di incrementare il turismo non solo nelle grandi città, nei luoghi già molto conosciuti ma anche in quelli che possono essere considerati "minori" come Oropa".

Che genere di interventi saranno? A entrare nel merito è stato l'amministratore delegato Machetto: "Quando ci avevano detto che sarebbe venuto il Ministro avevamo pensato di gettare le basi per qualcosa di importante, solo quando era qui abbiamo invece capito che era già qualcosa di più. E oggi possiamo dire che per Oropa sarà un progetto davvero importante. Ci abbiamo creduto e ora arriveranno i risultati. Il primo intervento riguarderà gli ex locali della Croce Rossa dove saranno restaurati due piani e saranno ricavati un locale pronto accoglienza, locali mostre e per ospiti che saranno dotati di spazi comuni come aree giochi per bambini e anche spazi per attività sportiva".

Il vice presidente Elena Chiorino è entrata anche nel merito delle competenze del progetto. "E' un intervento che la Regione è pronta ad appoggiare - ha spiegato - sia che si tratti di lavorare a fianco al Comune di Biella come stazione appaltante, che essere pieni titolari. Stiamo approfondendo per capire come operare, ma in ogni caso ci siamo".