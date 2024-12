Inverno a Bielmonte: Servizio navetta gratuito Biella-Bielmonte

Dopo il successo del primo anno torna a grande richiesta, anche per la stagione invernale 2024-2025, il servizio bus gratuito che unisce Biella a Bielmonte organizzato dal Consorzio Turistico Alpi Biellesi. Iniziativa pensata per ridurre l'utilizzo di mezzi privati sul territorio e garantire un servizio turistico che colleghi la città di Biella alle montagne dell'Oasi.

La partenza è alle ore 8:45 dalla stazione di Biella

Le fermate ATAP sono a:

- Cossato (stazione)

- Valle Mosso (autostazione P.zza Alpini)

- Valdilana al Centro Zegna.

L’arrivo è previsto a Bielmonte intorno alle ore 10.00 (ai piazzali 1 e 2). La partenza da Bielmonte per il ritorno a Biella è alle ore 16.00.



Il bus sarà operativo nei giorni 26 e 28 dicembre e poi tutti i sabati di gennaio e febbraio 2025.



I posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione che si può effettuare sul sito del Consorzio Turistico Alpi Biellesi a questo LINK