Premiati gli studenti biellesi coinvolti nel programma Delf Rocchi: “Conoscere il francese è sempre un valore aggiunto”

Si è tenuta presso il Museo Alessandro Roccavilla, sito didattico del Liceo Giuseppe e Quintino Sella, la tradizionale premiazione degli oltre 50 studenti che hanno ottenuto risultati eccellenti, con punteggio superiore a 90, negli esami della sessione dei vari livelli della certificazione della lingua francese DELF a cura dell’Alliance Francaise di Biella nello scorso anno scolastico.

All’evento ha preso parte anche Elena Rocchi, Consigliera regionale del Gruppo Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale: “E’ giusto fare i complimenti a questi ragazzi e alle loro famiglie per il risultato ottenuto, ma anche per avere fatto una scelta controcorrente. Studiare la lingua francese è ancora un valore aggiunto, soprattutto per quei territori di confine che possono ottenere importanti risultati dalla cooperazione transfrontaliera. Non mi sono mai pentita di avere studiato francese, soprattutto quando, da sindaco di un comune montano prossimo alla Francia, Graglia, ho potuto avviare numerose azioni di collaborazione internazionale con enti d’oltralpe, primo fra tutti il gemellaggio con il comune di Sonnaz, progetto che ha ottenuto il diploma del consiglio d’Europa, un attestato che premia gli sforzi fatti per la promozione dell’unione e della comprensione tra i popoli europei”.

“Ringrazio la Presidente dell’Alliance Francaise, prof. Claudia Casazza – ha concluso Rocchi – la dirigente scolastica del Liceo Sella, prof. Gianluca Spagnolo per avermi accolto in questo momento così significativo dal punto di vista didattico e l’assessore Edoardo Maiolatesi per avere testimoniato la vicinanza della città di Biella ai giovani studenti”.