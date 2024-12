Torna il grande Capodanno in città, sarà al Biella Forum

Nell’ambito degli eventi di “Natale nel cuore di Biella”, l’Assessorato agli Eventi e Manifestazioni organizza, in collaborazione con Proloco Biella e Valle Oropa e con la partecipazione di “Moonlight” di Roberto Vercellino, la festa di Capodanno. Con l’obiettivo di ottimizzare l’organizzazione si è scelto di privilegiare quale sede il Biella Forum che, proprio perché individuato fin da subito e non solo in caso di maltempo, potrà offrire ai partecipanti una migliore e più ampia accoglienza.

La serata mira a raggiungere un pubblico sempre più ampio, con un programma diversificato che inizierà alle ore 21 con la rock band biellese Eudaimonia, per proseguire dalle 22,30 fino alle 3 con il Dj set di Alberto Jason Liuni e Paul Clarke. L'evento è gratuito e aperto a tutti fino al raggiungimento della capienza consentita.

L’Assessore agli Eventi e Manifestazioni, Edoardo Maiolatesi, dichiara: “Sono veramente lieto di poter restituire alla città un evento di grande condivisione come la festa di Capodanno. Da anni non veniva organizzata ed era fortemente attesa dai cittadini di ogni età, trattandosi di un appuntamento rivolto a tutti, così come è di tutti il desiderio di salutare il nuovo anno in allegria. Proprio per questo la festa sarà gratuita e all’insegna della musica. Voglio ringraziare, per la fattiva collaborazione il Presidente della Proloco Biella e Valle Oropa, Christian Clarizio, con cui collaboriamo in modo sempre concreto ed efficace su più fronti, con l’obiettivo di offrire il meglio alla nostra città. Vi aspettiamo dunque al Biella Forum per festeggiare insieme l’inizio del 2025”.