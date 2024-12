Ritrovata a Mongrando una pecora morta dentro un sacco, foto pg fb mongrando in comune

I Carabinieri della Forestale della Compagnia di Pray nella giornata di ieri domenica 8 dicembre, sono intervenuti a Mongrando, in via Maghetto, in quanto è stata ritrovata una pecora morta dentro a un sacco di plastica.

A fare la segnalazione è stato un cittadino che ha fatto la macabra scoperta e ha composto immediatamente il 112.

Resterà ora da capire chi è l'autore del gesto, e a quando risale la morte dell'animale e quando è stato abbandonato.

A compiere le analisi sulla pecora per capire di più sulla vicenda è l'Asl di Biella.