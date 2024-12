Biella: lite tra gli espositori al mercatino, uno si prende un pugno

Sarebbe iniziata verbalmente la lite tra due espositori al mercatino a Biella in via Delleani ieri domenica 8 dicembre, ma ad un certo punto uno dei due avrebbe anche ricevuto un pugno dall'altro.

Motivo del diverbio sarebbe il posto delle bancarelle, secondo quando raccontato anche da alcuni testimoni presenti sul posto al momento dell'accaduto ai Carabinieri che sono arrivati per stabilire la dinamica dei fatti.

Protagonisti della vicenda sono un 33enne espositore di Torino, e la vittima un 69enne della zona, di Miagliano. Per quest'ultimo sono ancora in corso accertamenti per capire la gravità del trauma, in quanto sembra che il pugno gli abbia provocato una frattura a un osso del volto.