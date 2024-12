Gita in Germania per gli studenti di Cerrione

Terza media in gita. Quattro giorni in Germania per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Cerrione, giunti a Pielenhofen, comune gemellato. Poi ci sono state le visite ad Augusta e al campo di concentramento di Dachau, dove gli allievi hanno seguito con attenzione le spiegazioni della guida. Una lezione di storia davvero intensa.

Poi gli studenti hanno raggiunto la cittadina di Ratisbona con tappa finale a Ulm, città natale di Albert Einstein. Le 35 persone del gruppo erano accompagnati dal sindaco di Cerrione.