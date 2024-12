Venite a scoprire un universo di oggetti d'arredo unici e mobili per la casa da Giuliana Biella

Nel cuore del centro cittadino, in via San Filippo, Giuliana Biella da due generazioni si impegna ad offrire collezioni esclusive; sia che il Cliente stia cercando il tocco finale per i suoi ambienti o stia progettando una trasformazione completa, troverà ispirazione e qualità senza compromessi.

Giuliana rileva il negozio nel 1980 e per anni vende ai biellesi abiti da sposa e le migliori stoffe. Con l’apertura dei punti vendita specializzati, dove è possibile reperire tutto ciò che occorre per il matrimonio, vengono lasciati da parte gli abiti da sposa per trattare prevalentemente tessuti per abbigliamento, tendaggi ed arredamento; ai quali in seguito vengono affiancati capi confezionati per uomo e donna.

Il gusto e l’amore per il cucito sono tuttavia forti e poco alla volta, con l’affiancamento della figlia Albertina che la gestisce dal 1991, l’attività si specializza nella confezione su misura dell’arredamento per la casa; definiti i tessuti ed i disegni per tende, tovaglie, copri letti e cuscini, al Cliente viene offerta la possibilità di personalizzare la propria casa. Quello che è sempre stato un servizio molto apprezzato dalla clientela non ha fermato Albertina dal rinnovarsi ancora una volta e gli oggetti d’arredo hanno completato con successo l’offerta. Una decisione saggia, ma soprattutto molto divertente, presa nel 2010, è stata quella di togliere l’abbigliamento ed integrare il tessuto con la vendita di oggettistica, profumazioni, vernici e tantissimi simpatici articoli regalo, accessori e decorazioni. Infine, nel 2020, per stare al passo con i tempi, viene aperto il sito per la vendita online: www.giulianabiella.it , un vero e proprio show room virtuale che, pur gestito familiarmente, raggiunge i Clienti in tutta Italia e non solo; sempre dello stesso periodo è stata la decisione di ampliarsi sfruttando gli adiacenti locali di via Bernardino Galliari, tre nuove vetrine dove allestire dei veri e propri locali arredati di tutto punto.

A Natale il negozio ed il suo esterno risplendono di mille luci e decorazioni e l’atmosfera gioiosa riporta i passanti ai giorni di festa ed ai mercatini natalizi.

Benvenuti nel luogo dove ogni dettaglio trasforma la casa in un sogno di confort e stile, entra nel mondo di Giuliana Biella e lasciati affascinare dalla bellezza artigianale che Albertina sa offrire.

Giuliana Biella si trova in via San Filippo 21, via Bernardino Galliari 3 a Biella, telefono 01521943

pagina fb https://www.facebook.com/giuliana.tessuti/

pagina instagram https://www.instagram.com/giuliana_biella/