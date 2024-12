OPI Biella, Milani confermata alla presidenza: ecco il nuovo consiglio direttivo

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Biella ha confermato Simona Milani alla presidenza per il prossimo quadriennio. Affiancata dal Consiglio Direttivo, guiderà la comunità professionale fino al 2028.

“Essere eletta presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Biella è per me un grande onore – dichiara Simona Milani –. rappresentare la nostra comunità professionale è un privilegio e una responsabilità che assumo con orgoglio e determinazione”.

Per garantire una rappresentanza completa e inclusiva, il nuovo Consiglio Direttivo è composto da professionisti che operano nei diversi ambiti assistenziali del territorio: Ospedale, cure primarie, libera professione, RSA, Università e Sanità Privata. Questo approccio permette di rispondere in modo efficace alle esigenze della comunità infermieristica, valorizzandone il ruolo in ogni contesto. Il Consiglio è già al lavoro per sviluppare progettualità mirate a tutelare i cittadini e a valorizzare il contributo degli infermieri.

Tra gli obiettivi principali figurano la promozione di elevati standard di assistenza sanitaria nei vari setting assistenziali e il rafforzamento delle relazioni e collaborazione continua con le istituzioni, Composizione del nuovo Consiglio Direttivo: Presidente Simona Milani, vicepresidente: Gianluca Enrico, segretario: Erika Busca, tesoriere: Emiliana Mosca, consiglieri: Antonella Petterino, Sabrina Ravinetto, Cinzia Rollino, Stefano Mercandelli, Stefano Brovarone. Commissione d’Albo: presidente: Lorena Mosca, vicepresidente: Simone Tonella, segretaria: Melissa Ferrero, consiglieri: Daniele Marangoni, Chiara Craviolo. Collegio dei Revisori dei Conti: Michela Michelone, Chiara Bider, Federica Brigato.

Il Consiglio Direttivo e le Commissioni si impegnano a promuovere il riconoscimento e la valorizzazione della professione infermieristica, garantendo dedizione e competenza nel superare le sfide attuali e future.