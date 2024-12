Oropa, nomine per l'amministrazione Santuario: aperte le candidature

Il comune di Biella deve provvedere alla nomina di quattro componenti (tre effettivi e uno supplente) della congregazione dell’Amministrazione del Santuario di Oropa per il quinquennio 2024-2029.

Requisiti per la nomina: inesistenza delle cause di non candidabilità previste dall’articolo 10 del Dlgs del 31 dicembre 2012 n. 235.La carica è gratuita.

Eventuali candidature devono essere corredate da: curriculum vitae, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui sopra,- fotocopia di un documento d’identità.

Le candidature devono pervenire entro il 16 dicembre 2024 al seguente recapito: protocollo@cert.comune.biella.it