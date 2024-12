Tanti gli eventi a Biella in vista del Natale, l'allestimento FOTO

Nel fine settimana, con l'accensione dell'albero di Natale in piazza Vittorio Veneto sabato 7 dicembre, ci sarà il via ufficiale al periodo natalizio in città.

Da venerdì 6 dicembre al 12 gennaio ci sarà Luna Park Natalizio nel parcheggio tra via Arnulfo e via Garibaldi (ex Biverbanca), sempre venerdì 6 dicembre alle ore 10 “Dona una citazione dal tuo libro preferito” per addobbare l'Albero della Biblioteca Civica a cura dell’Associazione Amici della Biblioteca.

Da Sabato 7 dicembre al 6 gennaio con i seguenti orari: venerdi dalle ore 16 alle 18 / sabato dalle ore 16 alle 19 / domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 19 / Natale, Santo Stefano, Capodanno , Epifania dalle ore 16 alle 19 si potrà visitare il Presepio Meccanico Fratel Amilcare all'Istituto RSA Belletti Bona

Da Sabato 7 dicembre al 6 gennaio sarà allestito il Villaggio di Babbo Natale in Piazza V. Veneto; Sabato 7 dicembre alle ore 17.30 Inaugurazione Piazza V. Veneto e Accensione dell’ Albero di Natale con la partecipazione della Fanfara degli Alpini di Pralungo.

Sabato 7 dicembre dalle ore 9 alle 19 ci sarà il mercatino della solidarietà “La Magia del dono” sotto i Portici di Palazzo Oropa (piazza Battistero, angolo via Italia) a cura del Centro territoriale volontariato.

Sabato 7 dicembre alle ore 21 e Domenica 8 dicembre alle ore 17 Spettacolo Gospel “Biella chiAma Gospel” all'Auditorium di Città studi a cura di Biella Gospel Choir ODV

Domenica 8 dicembre alle ore 21 ci sarà il concerto degli Auguri della Banda Musicale G.Verdi

In Duomo di Biella domenica 8 dicembre dalle ore 15,30 alle 17,30 Marciapè - Street Band

In Via Italia nei giorni 8-14-15-21-22 dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15.30 alle 18.30 ci sarà il trenino di Natale per le vie del centro a cura di Proloco di Biella e Valle Oropa

Da Domenica 8 al 22 dicembre Igloo di Natale Laboratori per bambini e famiglie in piazza Duomo. Da Domenica 8 al 22 dicembre ci sarà La Casa di Babbo Natale