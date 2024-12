Biella, ecco le casette in Piazza Vittorio Veneto per il mercatino di Natale

In piazza Vittorio Veneto 10 nuove casette di legno sono state posate e sabato 7 dicembre apriranno per il Mercatino di Natale che durerà fino al fino al 6 gennaio.

L'assessore al Commercio ed Attività Economiche Anna Pisani dichiara: "Siamo molto orgogliosi dell’acquisto in tempi record, grazie ai fondi regionali del DUC e al contributo del Comune. Un ringraziamento alla project manager DUC Paola Fini, all’ufficio commercio e alle associazioni di categoria per la preziosa collaborazione oltre che al collega Cristiano Franceschini, con il quale ho condiviso l'ubicazione delle casette. Il Comune per la prima volta ha investito nell'acquisto delle casette che saranno utilizzate, non solo per il natale, ma anche per altre manifestazioni e mostre mercato previste nel corso del prossimo anno".