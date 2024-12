Funakoshi Karate 1976 presente al seminario internazionale Italia-Hong Kong

Si è conclusa domenica 1° dicembre al CUS Torino la tre giorni dedicata al Seminario Internazionale organizzato e diretto dal Maestro Savio Loria, allenatore della Squadra Italiana Campione del Mondo, impreziosito dalla presenza di Matteo Avanzini (CAMPIONE DEL MONDO U21), di Asia Pergolesi (3a class. CAMPIONATI DEL MONDO U21), della Nazionale giovanile di HONG KONG guidata dal Maestro Iraniano Saeid Hassanipour e da diversi atleti della Nazionale Italiana Giovanile. Entusiasti gli atleti Funakoshi Karate 1976, seguiti dal Maestro Damiano Rovatti, che hanno potuto partecipare al Seminario e approfondire non solo l'aspetto tecnico ma anche la padronanza della lingua inglese, attraverso la quale i giovani atleti sono riusciti a comunicare e a scambiarsi consigli tra intensi allenamenti e simpatiche sfide, concluse con il taglio della torta dedicata ad Asia e Matteo.

Il Seminario è stato arricchito dalle testimonianze dei due atleti, dei loro genitori e dei tecnici che li hanno preparati e seguiti nel percorso "Verso i Mondiali". Molto interessante il racconto di papà Avanzini, una storia uguale e replicabile a tutti i genitori che con sacrifici e incrollabile volontà seguono e supportano i giovani atleti fin da bambini, con km e km in auto per portarli quotidianamente in palestra e alle gare, sapendo di investire nella loro formazione, senza pensare alle medaglie ma solo al benessere fisico e mentale dei loro figli. Negli interventi degli atleti le emozioni descritte, per quanto possibile, hanno raccontato come le aspettative, le paure e le fragilità, si infrangono di fronte alla gioia di salire sul tatami, per allenarsi o per confrontarsi, per vincere o per riprovarci la prossima volta. In tre parole: formativo, emozionale, intenso.