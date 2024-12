Festa degli Auguri con concerto al Santuario di San Giovanni d'Andorno

La Fondazione Opera Pia Laicale Santuario di San Giovanni d’Andorno con l’Associazione Amici di San Giovanni, il Centro di Documentazione Alta Valle del Cervo-La Bürsch e la Valle dell’Acqua organizzano la seconda edizione della Festa degli auguri di Natale al Santuario di San Giovanni d’Andorno.

Il programma prevede per il giorno 8 dicembre alle 16 la Santa Messa e alle 16.45 la merenda degli auguri nella sala della Rettoria (pandoro, panettone, the e cioccolata calda per tutti i partecipanti). Alle 17.15 in chiesa si terrà il Concerto di Natale con Andrea Campora al pianoforte, Marco Bellone alla tromba e con la partecipazione speciale per il secondo anno consecutivo, del tenore Enrico Iviglia.

Il programma prevede una prima parte con brani di Georg Friedrich Händel, Franz Schubert, John Francis Wade, Irving Berling, Ernest Belliard e una seconda parte con romanze d’autore per dare inizio al periodo natalizio in allegria.