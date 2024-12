Concerto di Santa Lucia a Biella con l'Orchestra Filarmonica

Domenica prossima 8 Dicembre la Confraternita della Ss.Trinità di Biella accoglierà alle ore 16, nella Chiesa omonima di Via Italia, l'Orchestra Filarmonica Biellese per il Concerto di Santa Lucia, che prevede la partecipazione eccezionale del Coro delle Lucie di Enköping (Svezia) in occasione della Cerimonia della Luce.

L'orchestra, fondata nel 1971 dal M. Emilio Straudi, e da lui guidata fino alla sua scomparsa nel 2017, la Filarmonica ha alle spalle oltre 50 anni di attività, durante i quali ha potuto raccogliere l'affetto del sempre numeroso pubblico.

Sotto l'impulso del suo direttore, la formazione ha fin dall'inizio dato spazio a giovani musicisti. Nella cornice dell'affascinante chiesa barocca, la Filarmonica, sotto la direzione del M. Manuel Filisetti, eseguirà musiche sinfoniche e della tradizione natalizia, mentre il Coro offrirà al pubblico melodie tradizionali svedesi.