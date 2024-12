Biella, scontro tra più veicoli: in ospedale il conducente di un motorino (foto di repertorio)

È in fase di accertamento la dinamica dell'incidente stradale, avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 3 dicembre, a Biella. Stando alle informazioni raccolte, più automezzi e un ciclomotore sono rimasti coinvolti nel sinistro.

Ad avere la peggio il conducente del motorino, subito assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche la Polizia Locale di Biella per la raccolta dei rilievi.