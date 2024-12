Incendio ad una canna fumaria a Rovasenda, in azione anche i Vigili del Fuoco di Cossato

Nella tarda serata del 2 dicembre, poco prima delle 23, i Vigili del Fuoco della centrale di Vercelli insieme a quella dell'autoscala e quella volontaria di Cossato sono intervenute a Rovasenda per l'incendio di un camino.

Arrivate sul posto, le squadre hanno trovato il rogo che si era sviluppato sulla canna fumaria e stava intaccando anche il tetto circostante. L'intervento è valso alla circoscrizione delle fiamme in modo da non propagarsi al resto del tetto e dell'abitazione. Non si segnalano feriti.