L'addio a Lea Cappelloni, storica sarta di Masserano

Dolore a Masserano per la morte di Lea Cappelloni, mancata nelle scorse ore all'età di 91 anni. Residente in centro, era una figura molta nota in paese e apprezzata per le sue qualità umane e professionali. Per molti anni, infatti, è stata la storica sarta di Masserano tanto da aver organizzato alcuni corsi in Pro Loco.

I funerali, affidati all'Impresa Funebre Domus, si svolgeranno nella chiesa parrocchiale alle 11 di giovedì 5 dicembre. Sempre qui, verrà recitato il Santo Rosario, alle 19.30 di domani.