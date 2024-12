Piedicavallo premiato con lo Smartphone d’Oro

Piedicavallo è risultato uno dei vincitori del premio Smartphone d’Oro di PA Social: a seguito delle votazioni della Giuria tecnica e di quella popolare, il progetto “Piedicavallo digitale” si è aggiudicato il riconoscimento nella sezione Turismo, a pari merito con la candidatura di Roccatella Jonica. La premiazione si è svolta martedì 26 novembre presso Binario F, a Roma.

A ritirare il premio, in rappresentanza di Piedicavallo, sono state il vicesindaco, Claudia Vincenzi, e la presidente della Pro Loco, Veronica Rosazza Prin. Il progetto premiato vede infatti protagonista il sito internet turistico del comune, piedicavalloinfo.it, mantenuto aggiornato dai volontari e alimentato in particolare dalle iniziative promosse dalle associazioni locali. La candidatura è stata inoltrata dal Comune con il supporto della Pro Loco.

"Piedicavallo è un paese piccolino, di appena 170 abitanti", ha commentato Vincenzi. "Questo dato è incredibilmente significativo se pensiamo alle dimensioni delle realtà che sono state premiate insieme a noi, anche in altre sezioni. Vogliamo pensare a questo premio come a un riconoscimento nei confronti del duro lavoro che si sta portando avanti per la promozione turistica e sociale di Piedicavallo e dell'Alta Valle Cervo".

"Su Piedicavalloinfo.it gli utenti possono trovare informazioni sulla storia e sulle tradizioni di Piedicavallo e della Valle, i percorsi escursionistici e gli eventi che si tengono in paese, frutto dell'impegno di tutte le associazioni che sono attive sul nostro territorio", ha aggiunto Rosazza Prin. "Si tratta di un'esperienza preziosa, che dimostra come la cooperazione tra la pubblica amministrazione e i cittadini possa portare ad azioni di successo, volte al bene della comunità. È quindi importante ringraziare non solo l'Amministrazione comunale che ha promosso la creazione del sito, ma anche tutte le persone che ogni giorno si prodigano a favore di Piedicavallo, di Montesinaro e dell'Alta Valle, senza dimenticare tutti coloro che hanno votato questo progetto per la Giuria popolare".

Lo Smartphone d’Oro, organizzato da PA Social, è il premio che valorizza le migliori iniziative di comunicazione digitale promosse dagli enti pubblici. La votazione delle due giurie ha determinato la vittoria del progetto “Piedicavallo Digitale”, esempio virtuoso di comunicazione e amministrazione al servizio del cittadino, tra gli 81 progetti candidati nell’edizione 2024. Successo che si inserisce in un contesto di eccellenze locali: tra i vincitori dello Smartphone d’Oro c’è infatti anche l’ASL di Biella, premiata nella categoria Sanità per il progetto che ha messo in rete i defibrillatori collocati presso i rifugi alpini del territorio biellese.

Per Piedicavallo questo traguardo rappresenta non solo un motivo di orgoglio, ma anche uno stimolo a proseguire il lavoro di valorizzazione del territorio, anche attraverso la comunicazione digitale. Il contrasto all’abbandono delle zone rurali e l’incentivazione al ripopolamento passano oggi dall’innovazione e dalla propensione a proiettarsi al futuro, senza dimenticare o perdere di vista le proprie radici e peculiarità, creando esperienze che sono in grado di attirare l’attenzione anche a livello nazionale.